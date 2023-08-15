Эксперт рассказал, как одичает Малороссия при разделе Украины

Елена Острякова .  
15.08.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В следующем году Украина будет поделена на Новороссию в составе России, Галицию, в которую войдут польские войска, и Малороссию, которая превратится в «дикие земли».

Об этом в эфире рутуб-канала «Геостратегия» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующем году Украина будет поделена на Новороссию в составе России, Галицию, в которую...

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«В 2024 году более или менее стабилизируются границы де-факто. Военное противостояние перейдет в тихий режим. Мы возьмем нужные территории: где-то они сами отойдут, где-то вынуждено. Пойдет зачистка тех территорий, которые они оставляют. Это не будет полноценный мир, а фактически установленное перемирие, даже не подписанное», – сказал Школьников.

Он прогнозирует, что население Малороссии будет мигрировать на восток и на запад, и там останется не более 10 млн человек.

«Политические украинцы побегут в Галицию, которая станет маленьким прообразом Украины, а Малороссия станет превращаться в дикие земли. Новороссию ждут восстановление и возрождение», – отметил Школьников.

Он считает, что польские администрации начнут активно деукраинизировать Галицию и ассимилировать ее население. Процесс продлится до 2030 года и закончится крахом ЕС.

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