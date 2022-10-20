Эксперт рассказал, как отразятся новые меры реагирования на Крымском полуострове

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Новости Украины

Введение особого режима среднего уровня реагирования в Крыму и Севастополе продиктовано сменой характера действий в зоне СВО и назревшей мобильностью в принятии решений без ожиданий отмашки из федерального центра.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил политтехнолог Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение давно назревшее решение, и оно связано с переформатированием специальной военной операции, которое началось с назначением нового командующего. Результат мы увидели сразу в виде массированных ударов по инфраструктуре, военным и логистическим центрам, железнодорожным узлам. После более полугодовой истории СВО мы переходим к стратегическому планированию, к стратегическому управлению, переходим от мелких дел к большим делам. Состояние наших новых территорий имеет огромное значение, установление там порядка, законности. Военное положение подразумевает, в том числе, некоторые ограничения. Например, запрет на деятельность партий, религиозных организаций», – отметил Юхин.

По его мнению, единого подхода к мерам безопасности для новых регионов РФ быть не может, поскольку на каждой территории собственные условия. Причём ЛНР и ДНР – это свои условия, в которых народные республики живут уже 8 лет. Запорожская и Херсонская области между собой точно так же различаются, потому что в Херсонской области идут активные боевые действия, атаки, контратаки ВСУ. В Запорожской области страдают, в основном, Энергодар и Васильевка.

«У Крыма и Севастополя тоже разные условия, хотя мы находимся на одном полуострове. И из-за этого принято решение отдать возможность регулировать меры безопасности губернаторам. Я считаю, что это очень правильно, это снимет ответственность с центра в том плане, что им не придётся глубинно изучать каждый вопрос, каждый город, каждую дорогу, в том числе проселочную, или объекты критической инфраструктуры и давать какие-то указания сверху. Это развивает горизонтальную ответственность и это очень правильно. Я рад, что ни Михаил Владимирович (Развожаев), ни Сергей Валерьевич (Аксенов) не стали принимать скоропалительных решений», – заключил эксперт.