Эксперт рассказал, как Путин готовит мир к подписанию новых Ялтинских соглашений

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия, которая на сегодняшний день выполняет роль стабилизатора мировой политики, в скором времени должна будет обеспечить подписание новых Ялтинских соглашений, которые обеспечат порядок во всём мире.

Об этом в ходе пресс-конференции в Бухаресте заявил российский экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я разговариваю с представителями самых разных стран и самых разных народов, вне зависимости от того – как они относиться к нам, иногда это отношение очень агрессивное и враждебное. Они, так или иначе, все говорят, что Россия сейчас пытается обеспечить нормальность, Россия пытается обеспечить предсказуемость, спокойность и стабильность.

Кому-то это нравится настолько, что они переезжают в Россию, даже не зная русского языка. Кому-то это не нравится, но факт в том, что мы исполняем функцию стабилизатора и исполняем её хорошо», – отметил он.

Также экономист подчеркнул, что в скором времени России предстоит создать и зафиксировать новый порядок в виде новых Ялтинских соглашений, и создать собственный мир.

«Я хочу зафиксировать, что новые Ялтинские соглашения жизненно необходимы, жизненно необходимо максимально долгое и полное сохранение старых Ялтинских соглашений.

Потому что фиксация даже самого плохого порядка лучше, чем самый хороший хаос. Но прежде чем фиксировать собственно мир, нам предстоит его создать. Это то, чем мы на самом деле сейчас и занимаемся», – резюмировал Делягин.