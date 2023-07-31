Эксперт рассказал, как ПВО РФ опустила хвалёные «Хаймарсы» до уровня полевой артиллерии

Владимир Гладков .  
31.07.2023 22:44
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Российские подразделения ПВО и ПРО научились настолько хорошо сбивать ракеты «Хаймарс», что теперь противник применяет их исключительно как полевую артиллерию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения ПВО и ПРО научились настолько хорошо сбивать ракеты «Хаймарс», что теперь противник...

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«Мы начинали, когда из блока из шести «Хаймарсов» мы сбивали в лучшем случае три. Потом мы вышли на ситуацию, когда из шести сбивали пять, а то и шесть.

И в итоге сегодня «Хаймарс» перестал быть такой целью, которая ставит нас в тупик. Сейчас из десяти «Хаймарсов» восемь мы точно сбиваем», – сказал Шурыгин.

Он подчеркнул, что из-за этого операторы натовских РСЗО были вынуждены поменять тактику, и начать использовать «Хаймарсы» как обыкновенную фронтовую артиллерию.

«Сейчас даже поменялась тактика применения «Хаймарсов». Теперь не стреляют ими на максимальную дальность, поскольку он тоже не маневрирующий, мы научились их сбивать.

И они начинают уже бить высокоточным оружием, а «Хаймарсами» стреляют в основном по передовой, или по полосе фронта, где можно поразить объекты. Потому что в этой полосе наше ПВО действует меньше», – подытожил аналитик.

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