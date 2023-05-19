Эксперт рассказал, как российские ракеты обходят западную ПВО

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Россия находит успешные способы борьбы с западными системами ПВО, которые были поставлены киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, директор Музей войск ПВО Юрий Кнутов.

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Он подчеркнул, что переданные Украине комплексы ПВО Iris-T, NASAMS и Patriot создают для ВС РФ определенные сложности в решении задач по уничтожению военных объектов. Именно поэтому Россия решает задачу подавления ПВО, для чего «был разработан целый ряд тактических приемов, которые постоянно меняются и не повторяются».

«Например, в атаку сначала могут идти дроны вместе с противорадиолокационными ракетами, а следом за ними — крылатые ракеты. В то же время крылатые ракеты могут запускаться в сопровождении «ракет-ловушек». Приемы и состав сил для удара чередуются», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, примером такой комбинированной атаки стало поражение ЗРК «Пэтриот» в Киеве.

«Был массированный удар крылатыми ракетами. При этом надо понимать, что комплекс Patriot может одновременно сопровождать не более шести целей. То есть летит десять крылатых ракет, шесть из них он может сбить, а четыре достигнут целей. Так оно и получилось. Patriot работал по шести целям, скорее всего, по ложным. При этом видно, что крылатые ракеты пролетали и поражали те объекты, которые должны были поразить», – отметил аналитик.

Он добавил, что высокая интенсивность противовоздушного боя привела к тому, что станции излучения комплекса работали непозволительно долго.

«Это излучение фиксируется средствами разведки, помогает определить координаты, в итоге была поражена многофункциональная радиолокационная станция комплекса. Вероятно, не очень далеко находились пусковые установки, которые также были повреждены», – полагает Кнутов.