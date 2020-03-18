18.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Экономика
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Эксперт рассказал, как США и Канада использовали ОПЕК+ для получения колоссальных прибылей




США и Канада использовали сделку «ОПЕК+» для получения колоссальных прибылей за спиной у Москвы и Эр-Рияда.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десятилетия Россия и «ОПЕК» дискутируют, как сотрудничать, не будем сейчас в то время заходить с оценками, но раз пошли на сделку, она прожила несколько лет, мы получили эффект? Получили, и серьезный.

Эффект Россия получила серьезный, мир получил стабильность. Но на этом фоне, за спиной Саудовской Аравии и России или «ОПЕК+» по этой сделке, другие игроки получили не меньший эффект, а больший. Это и США, и Канада, и другие производители, всех удовлетворял коридор и взятые обязательства «ОПЕК+» – заявил он.

Напомним, политолог пророчит США крах сланцевой отрасли.

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