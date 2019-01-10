Эксперт рассказал, как суициды и расстрелы в школах курируют зарубежные идеологические бойцы

10.01.2019

Кураторы групп в социальных сетях, куда вербуются школьники, готовые совершать самоубийства или расстрелы одноклассников, чаще всего находятся за рубежом.

Об этом во время конференции в Москве рассказал известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы занимаемся тем, что анализируем всякую дрянь в соцсетях, в частности, вычисляем суицидников, школьные расстрелы и так далее. Какое-то время мы это делали по собственному почину, сейчас сотрудничаем. Я думаю, на нашем счету есть какое-то количество предотвращённых инцидентов», – рассказал эксперт.

По его словам, есть целые структуры, действующие по принципу многоуровневого сетевого маркетинга и вовлекающие людей в различного рода криминальную деятельность.

«Причём верхняя часть воронки широкая и публичная, чтобы заманивать лохов, а дальше идёт многоуровневая фильтрация, которая отбирает более внушаемых, на каком-то уровне уходит в закрытые чаты и группы, там всё больше и больше заданий и, в конце концов, вывод в реальную жизнь. Как с суицидами – сначала лайкни тут, лайкни здесь, потом порежь вены и сфотографируй, так же со школьными расстрелами – то есть, там есть настоящие сложные структуры по вовлечению.

Кто-то этим управляет из коммерческих соображений, чтобы «навариться», кто-то – идеологический боец, который прислан откуда-то, чаще всего из-за рубежа», – добавил Ашманов.