Эксперт рассказал, как теперь США будут гадить «Северному потоку-2»

21.05.2021, Москва, Елена Острякова

Вопрос с сертификацией газопровода «Северный поток-2» скорее всего уже решен. «Газпром» применяет тактику замалчивания. Аналогично он действовал и с судами, работающими на строительстве трубопровода. Они находятся под санкциями, но при этом застрахованы.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сейчас мы видим такую же стратегию – когда ты говоришь постфактум: мы построили, нужны сертификаты. Я думаю, просто российские компании выдадут сертификат, и это, по-видимому, уже согласовано с немецким регулятором, он эти сертификаты признает. Не просто так мы придем с российскими бумагами, а регулятор скажет: «чего вы мне здесь суете?». Думаю, вопрос решен, и сертификаты будут. Возможно, тех же немецких компаний. Пока прямого запрета выдавать сертификаты этому газопроводу нет. Есть только запреты на оказание строительных и финансовых услуг. Предполагается, что, если введены санкции, проект становится токсичным ,и все от него отказываются. Но на практике с «Северным потоком-2» такое не работает», – сказал Юшков.

Он также прогнозирует, что попытка запретить покупку в Европе «голубого топлива» из «Северного потока-2» тоже обречена на провал, поскольку газ закупается из хабов, где трудно выяснить его происхождение.

«Скорее всего, санкционные риски переносятся со стадии строительства на стадию эксплуатации. Я думаю, американцы сосредоточатся не на блокировании газопровода, а на том, чтобы не дать «Газпрому» получить разрешение на полную загрузку трубопровода. Сейчас по отношению к «Северному потоку-2» действует антимонопольное законодательство – причем, впервые в истории на морскую часть. В 12 милях от берега начинается европейское регулирование. В итоге вы построили газопровод, а можете использовать не 55 млн кубов прокачки в год, а 27,5. И, конечно, «Газпром» сейчас пытается добиться исключения из третьего энергопакета. Ведь абсурдно предполагать, что этой морской трубой воспользуется какой-то конкурент», – сказал Юшков.

Он прогнозирует, что американцы уже смирились с достройкой «Северного потока-2», но будут лоббировать запрет на его полную загрузку через Польшу. Если такой план удастся реализовать США, это будет значить, что девальвируются инвестиции «Газпрома» на 9 млрд евро.