Эксперт рассказал, как Турция наживается на войне России с Западом

Владимир Гладков .  
23.03.2023 20:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Турция, Украина


Военный конфликт на Украине и противостояние России со странами западного блока несут огромные убытки для всех, кроме Турции, получающей на войне сверхприбыли.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный конфликт на Украине и противостояние России со странами западного блока несут огромные убытки...

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«Мы сейчас можем себе представить экономический союз Россия-Турция-Китай?», – поинтересовался ведущий.

«Не «можем себе представить», он уже фактически есть. Посмотрите, как растёт товарооборот и экономические отношения. Там просто космический рост – в десятки, что звучало и на встрече с Си Цзиньпинем», – пояснил экономист.

При этом он подчеркнул, что именно Турция является главным выгодополучателем от конфликта России с Западом.

«Турция вообще одна из главных бенефициаров всего этого конфликта между Россией и Западом. Потому что очень большая доля товаров идёт и по ратификационным поставкам, и по параллельному импорт, и эта пресловутая «зерновая сделка», и газотранспортные коридоры.

Поэтому Турция чувствует себя великолепно. У них, правда, инфляция высокая, но Эрдоган настолько уверенно себя чувствует, что при этой высокой инфляции снижает процентные ставки, вопреки тому, что пишут все западные учебники по макроэкономике», – подытожил Чирков.

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