Эксперт рассказал, как Зеленский сел в лужу с «Крымской платформой»

Новости Украины

Русофобский саммит «Крымская платформа» потерял свой смысл как мероприятие, призванное вносить Украину в актуальную повестку дня. Но Крым остается центром и символом всех геополитических сдвигов, которые происходят сегодня.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Андрей Никифоров.

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«Все это мероприятие имеет вполне утилитарное значение – мероприятие ради мероприятия, – отметил он. – Саммит задумывался гораздо более масштабным, помпезным, который должен был продвинуть Украину куда-то в топ, но в топы Украину продвинули наши войска. После чего, по большому счету, «Крымская платформа» потеряла всякий смысл. Мне казалось, что одним разом можно было ограничиться, но, оказывается, нужно было два. Хотя, кто знает, может где-нибудь в Лондоне Зеленский соберет и третью «платформу в изгнании».

Дежурный характер выступлений на «Крымской платформе» немного разбавили яркие спикеры, такие как президенты Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Можно по-разному оценивать Макрона как политика и государственного деятеля. Моя оценка где-то между «двойкой» и «единицей» по пятибалльной шкале. Он не законченный «единичник», но и не совсем дошел до «двоечника». Ему еще, по всей видимости, несколько президентских сроков нужно остаться, если вообще он обучаем, в чем лично я не уверен. Это надо спросить его супругу, которая когда-то его учила. Тем не менее, он может красиво загнуть», – уточнил Никифоров.

Что касается Эрдогана, то по словам эксперта, нет ничего удивительного в его «хамелеоновской политике», поскольку именно таким образом он видит свою посредническую роль.

«Когда нужно, он говорит ярко и убедительно именно то, что от него ждут. В других обстоятельствах, он говорит тихо, на ушко и несколько другое. А, самое главное, что он делает при этом. Позиция Эрдогана, на мой взгляд, сейчас очень удобная Москве… настолько, что она проглотит, и, может быть, постарается не заметить его пассажи на «Крымской платформе». Эрдоган что-то такое чувствует и поэтому может дать себе волю. Это все объяснение, на мой взгляд. Абсолютно ничего никак не меняет в позициях, никого ни к чему не подталкивает. И как вся эта «Крымская платформа» ничего не значит», – считает Никифоров.

Финальный пассаж президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет возращен любым путем без консультаций с другими державами, по мнению эксперта, не является позицией.

«В данном случае это экспромт, – указал политолог. – А они удаются Зеленскому хуже всего. Когда сценарий написан, он может его неплохо исполнить, а здесь его понесло. Потому что это смешно: украинский президент, который, несмотря на чье-то мнение что-то там делает, когда такое было? Слушать такое от марионетки выглядит достаточно жалко. Конечно, от таких вещей политик старается всячески уклоняться, но какой из него политик».

Что касается обращений к Крыму и крымчанам, то здесь Зеленскому предложить особо нечего. Украинские паспорта, с которыми можно ездить в ЕС, не особо сработали в 2014 году, так почему они должны иметь значение спустя 8 лет, когда происходящее в Евросоюзе подтверждает правильный выбор крымчан.

«Сейчас у Киева достаточно много проблем. Когда-то им казалось, что главная внешнеполитическая проблема – это Крым, внешнеполитическая фишка. А сейчас это все настолько закрылось тем масштабом, который перед ними встал, что они и не готовы что-либо предложить, – считает эксперт. – Крымчанам можно погреть свое самолюбие, что мы по-прежнему являемся главным символом происходящего сдвига в мировой политике, несмотря на то, сколько других мест и территорий втянуты в воронку событий. Но Крым по-прежнему символизирует – как их реваншизм, так и наше единство, наш консенсус, который был достигнут в России и уже не только в России».