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12.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Финансы, Экономика
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Эксперт рассказал, какую казнь Украине может приготовить Китай

Новости Украины

Украина по указке США арестовала акции китайских инвесторов «Мотор сич», и если Китай введет против Украины торговые санкции, это может стоить Украине потери значительной части поступления от экспорта.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий” заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина почему-то считает, что она может не выполнять подписанные договора. Именно невыполнение подписанных договоров и привело Украину к тому, к чему она пришла. Самая крупная экономика мира, самый крупный торговый партнер Украины – Китай – вполне может ввести ответные меры против Украины. А это – потеря где-то пятой части украинского экспорта. Я уже не говорю о том, где Украина будет брать дешевый импорт.

Конечно, можно будет завезти из Японии и Европы, но это будет раза в 2-3 дороже. Куда будет сбываться украинское зерно, металл? Основным покупателем этого является Китай. Я не уверен, что Китай введет санкции, но такая опасность есть. США не покупают нашу продукцию. Более того, они вводят против Украины антидемпинговые санкции. И фактически запрещают торговать с другими странами», – сказал Всеволод Степанюк.

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