Эксперт рассказал, когда американское оружие гигантским потоком хлынет на Украину

У США не просто достаточно, а полно вооружений и боеприпасов, чтобы продолжать поставлять их Украине в любых количествах. Но сейчас это вопрос торга, как внутреннего – между республиканцами и демократами, так и внешнего – с кураторами Зеленского для его устранения с поста президента Украины.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть идея о том, что этот масштабный информационный накат, что «мы не готовы поддерживать, у нас нет боеприпасов, нам надо решать». Во-первых, это всё полное враньё. Недавно в сети опубликовали фото гигантского склада с вооружениями – там оружия хватит на 10 «украин». В США тысячи танков стоят. Конечно, они могут дать им тысячи орудий, миллионы снарядов – все, что угодно. У американцев этого добра в запасе не меньше, чем у нас, а то, наверное, даже и побольше. Почему не хотят? Почему пошла такая волна? Думаю, как обычно, хвост виляет собакой. То есть – для решения внутриполитических проблем», – отметил он.

По словам эксперта, Америка – страна-цивилизация. И все, что происходит вокруг Америки, менее значимо, чем происходящее внутри.

«У нас таких стран две – Китай, который вообще полностью себя воспринимает, как «белый дом на холме», и все остальные страны должны ему завидовать, и США. Вся внешняя политика штатов всегда привязана к внутриполитической повестке. В Америке сейчас идёт торговля за ограничение миграции между демократами и республиканцами, и в рамках этой торговли большинство республиканцев в сенате выступило против увеличения и вообще предоставления помощи Украине. Но если случится так, что демократы пойдут на эту сделку и ограничат миграцию, то есть выполнят эту часть требований республиканцев, то вполне возможно, вся эта история отыграться назад. И уже через несколько недель мы услышим, как тяжело страдает украинский народ и «конечно же мы не можем оставить его без поддержки и поэтому всё-таки даём боеприпасы», – пояснил политолог.

Помимо внутриполитических процессов, Живов предложил рассмотреть вопрос американской помощи как подготовку к перевороту на Украине – уж больно им надоел наркозависимый Зеленский.

«Очень вероятно, что на Западе и в Вашингтоне недовольны Зеленским. Во-первых, медийный образ – человек постоянно находится под воздействием средств. Этого уже нельзя не увидеть, и даже не смешно. Посмотрите, как выглядел Зеленский до специальной военной операции или до того, как он стал президентом Украины, и как выглядит сейчас – человек находится постоянно под воздействием различных психотропных средств. Зачастую впадает в какое-то невменяемое состояние, на выступлениях с главами других государств начинает теряться, моргает. Такое ощущение, что человек с дискотеки, с автопати пришёл, но это же абсолютно ненормально! Это унизительно для международной политики! Мы, конечно, знаем, что западные страны никакими мерзавцами не пренебрегают ради своих политических интересов. Особенно, когда мерзавец сталкивает Украину с Россией в братоубийственной войне», – уточнил эксперт.

Ради этого коллективный Запад готов терпеть и наркомана, и кого угодно. Но возник вопрос с коррупцией, и он очень серьёзный.

«Мало того, что неудача полная постигла так называемый украинский «контрнаступ», плюс, я так понимаю, половину средств, которые выделили штаты, разворовали. А с учётом того, что в самой Америке сейчас разворачивается как раз коррупционный скандал вокруг президента Байдена и его семьи, в первую очередь, Хантера Байдена, это сейчас уже может больно ударить по американскому истеблишменту. Поэтому, возможно, Зеленский стал для них не очень удобной персоной», – предположил политолог.

Кандидатуры на замену Зеленскому две – пока не запятнанный в коррупции Алексей Арестович, который признан экстремистом в Российской Федерации, и сейчас колесит по Европе и Северной Америке, собирая там поддержку. Хотя, как отметил Живов, Арестович больше британский, чем американский персонаж.

«И есть Залужный, который такой «чёрный полковник». Это такой термин, обозначающий крайних военных националистов, которые приходили к власти в Латинской Америке после Второй Мировой войны. У него хорошая там репутация, он по всем замерам Зеленского обходит. Хотя, почему у него хорошая репутация? Человек командовал армией, угробил по меньшей мере полмиллиона украинских граждан, не добился вообще ничего. Пять или шесть, сколько они там населённых пунктов взяли, несколько десятков квадратных километров? Тем не менее, украинцы не очень разборчивы были всегда в плане выбора своих политических лидеров. И я думаю, что сейчас может быть эта игра связана с тем, чтобы убрать Зеленского. Он отменил выборы, его убрать можно только в результате переворота. А этот переворот украинское общество должно поддержать. Соответственно, там может быть вариант, что это может быть Арестович, может быть Залужный, вот два таких очевидных кандидата», – указал эксперт.

Третий, и наименее очевидный, по его мнению, вариант, это понуждение Украины к переговорам с Россией.

«В это, честно говоря, не верю. Потому что у них все хорошо, их война на Украине полностью устраивает. Они нас выдернули с газового рынка Европы – мы 20 лет туда строили трубы! Мы на нём продолжаем присутствовать, но наша логистика гораздо усложнилась. Они мешают нам реализовывать планы с Китаем, они заблокировали российские элиты, их коммуникации с Британией, с западными странами. Создают нам массу проблем, выкинули нас с крупных рынков, зарабатывают деньги – у них всё хорошо. Поэтому я не думаю, что в их интересах прекращение военной кампании, тем более, что им поддержка Украины обходится довольно дёшево», – заключил Живов.