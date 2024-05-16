«Один заряд – и всё» – эксперт рассказал, когда и как будут уничтожаться мосты через Днепр

Любовь Смирнова.  
16.05.2024 20:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Тактическое ядерное оружие может быть применено на Украине в случае затягивания СВО. И, прежде всего, для уничтожения мостов, построенных в советское время и рассчитанных выдерживать удары другими типами боезарядов.

Такое мнение на youtube-канале Delib высказал бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тактическое ядерное оружие может быть применено на Украине в случае затягивания СВО. И, прежде...

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«Ничего сверхъестественного в ядерной боеголовке нет. Кроме того, что, естественно, у нее сильнейший разрушительный эффект, то есть ударная волна сносит мосты, сносит дороги и в состоянии разрушить любые сооружения, которые нас интересуют. А что нас интересует? А нас интересует, скорее всего, в случае необходимости, снос мостов.

Вот так, если грубо, методом исключения. Подумайте, что конкретно мы можем сносить при помощи тактического ядерного заряда? Ну не здания же. У нас нет цели убийства населения, никогда и не было. Не потому, что я пропагандист. Просто, зачем его убивать, как таковое? Нет, скорее, просто холодно к этому вопросу отношусь. Тогда зачем вообще и почему об этом встал вопрос? Потому что в том случае, если мы, возможно, не будем достаточно быстро побеждать, нас будут интересовать некие методы кардинального воздействия на украинскую армию.

Методы кардинального воздействия – это уничтожение мостов, о чём ленивый в течение двух лет не говорит», – отметил он.

«Зря говорит. Потому что без тактического ядерного боезаряда  уничтожить мосты, построенные в Советском союзе, очень тяжело. Строили на совесть. Антоновский мост тому яркое доказательство в районе Херсона. Сколько из него дуршлаг ни делали, он держался, пока мы его сами лично не подорвали, отступая. Зачем отступали – другой вопрос. Но, тем не менее, строили действительно великолепно», – подытожил Артамонов.

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