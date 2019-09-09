Эксперт рассказал, когда начнётся кризис сценария и придёт конец сериалу «Слуга народа»

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на попытки украинского президента и его команды понравиться электорату путём выполнения некоторых предвыборных обещаний, в скором будущем неопытных политиков ждут серьёзные проблемы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Владимир Зеленский и команда – прим. ред.) выполняют свои предвыборные обещания. Злые языки говорят, что они исполняют сценарий «Слуги народа», но, даже если это так, это, тем не менее, в какой-то мере, исполнение предвыборных обещаний.

Проблемы у них должны начаться на бюджете – то есть это октябрь-ноябрь, когда они все должны перессориться по вопросам бюджета. Думаю, что в феврале, а возможно и раньше, этот кризис выплеснется на страницы СМИ, и будет видно, что они упёрлись.

У них очень красивое начало, но нет кадров – и механизма, который бы внедрял начинания сверху вниз. То есть наверху у них всё хорошо, они говорят красивые вещи, хотя и там можно многое предъявить», – отметил Арестович.

Более того, страшнейший кадровый голод, по его мнению, в ближайшем будущем приведёт украинский политикум к серьёзному кризису.

«Но главная их проблема – это кадры. То есть скамейка запасных у них не просто короткая, а отсутствует как таковая. Планы красивые, а механизмов, которые обеспечили бы выполнение, очень и очень мало. То есть, чтобы внедрять все эти планы сверху вниз, необходимо, чтобы все шестерёнки работали слаженно.

То есть, если говорить армейской терминологией, Генштаб принимает решение, а командир взвода исполняет эту программу. Такого нет, потому что нет такого уровней исполнителей, которые понимают идею, и готовы её воплощать на самом низком уровне.

И это проблема. В определённое время, я думаю – в феврале, эта неспособность коленвала вступить во взаимодействие с механизмом исполнения и доведения до самого низа, станет очевидной для нас, и для широкого населения. Плюс две зимние платёжки, которые наверняка не будут низкими, и в январе-феврале начнётся политический кризис.

И это будет страшный выхлоп, на котором команда «Зе» начнёт колоться, только не в рассуждениях экспертов, а это будет видно по-настоящему, как они будут мочить один одного, ругаться, и так далее. Я думаю, что с февраля по июнь нас ждёт затяжной политический кризис, в первую очередь, в монобольшинстве», – добавил эксперт.