Эксперт рассказал, когда появится «Минск-3»

12.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев, не желающий выполнять взятые на себя обязательства, может пересмотреть Минские соглашения только одним способом – обострить ситуацию в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомним, как появились Минские соглашения. Минские соглашения-1 появились в результате поражения ВСУ в Иловайском котле. Минские соглашения-2 – в результате Дебальцевского котла и сокрушительного поражения. Следовательно, для Украины уже сейчас существует угроза: отказ от Минска-2 и появление некого Минска-3 может быть либо по договорённости, либо после сокрушительного поражения Украины. А это всегда кровь, я всегда против.

По большому, Россия и Европа не заинтересованы в отказе от Минска. Следовательно, остаётся поражение. Ребята, мы живём в одной стране, вы что, призываете к новой войне, где мы проиграем или выиграем? Так это ведь кровь», – обратился он к оппонентам.

Напомним, накануне директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие во встрече лидеров Франции, Германии и России, то Киеву сначала придется продемонстрировать прогресс в деле выполнения политической части Минских соглашений.