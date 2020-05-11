Эксперт рассказал, кого спасает Зеленский высокими энерготарифами и остановкой АЭС

11.05.2020, Киев, Игорь Петров

Выработка дешевой электроэнергии украинских АЭС вынужденно снижена ради того, чтобы на фоне падения потребления электроэнергии не сокращать долю ТЭС и СЭС.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На рынке электроэнергии создалась интересная ситуация. Во-первых, по сравнению с прошлым годом в два раза выросла выработка «зеленой» электроэнергии, причем такой рост скачкообразно наблюдается второй год подряд по понятным причинам – тарифы на «зеленую» электроэнергию значительно превышают тарифы на обычную. Максимальная разница получается с тарифами на солнечную электроэнергию.

Второе – потребление упало, это связано и с кризисом промышленности, который начался ещё в прошлом году, потребление начало падать именно тогда. В этом году все усугубилось карантином. Промышленность встала, транспорт стоит, поэтому потребление обвалилось.

«Зеленая» электроэнергия вырабатывается в основном днем. У нас основные генерирующие мощности «зеленой» энергетики – это СЭС, их мощности порядка 80 процентов от общей мощности зеленой энергетики. Во время светового дня они производят больше половины всей электроэнергии.

Конечно же, «зеленая» энергетика у нас в стране уж точно никак не связана с заботой об экологии и подобных вещах, это изначально была схема зарабатывания хороших денег. Именно солнечная энергетика создаёт самые большие проблемы для балансировки во внутрисуточном режиме. Увеличение производства солнечной электроэнергии приводит к разбалансировке системы.

И на фоне резкого снижения потребления мы сейчас подошли к самым длинным световым дням и самый большой выработке солнечной электроэнергии. Это тоже наложило свой отпечаток на эту ситуацию.

Уже довольно существенная часть электроэнергии в часы, когда потребление низкое, вырабатывается солнечными электростанциями, и АЭС просто вынужденно понижают свою постоянную выработку. ТЭС, которые занимаются покрытием пиковых нагрузок, в гораздо большей степени должны использоваться для покрытия.

Таким образом, складывается ситуация, когда Ринат Ахметов выигрывает дважды. И к тому, что сейчас происходит, он явно шёл с какими-то целями и задачами. По сути, он контролирует 80 % мощности и ТЭС, и балансировщиком системы он до сих пор, в первую очередь, и выступал. Теперь же, когда он еще и вошел в «зеленую» энергетику, причём именно солнечную, сейчас 25 процентов энергетических мощностей «зеленой» энергетики контролирует Ринат Ахметов.

Получается, что войдя в солнечную энергетику, он тем самым стимулировал саму ситуацию к тому, чтобы она использовалась больше. Атомная энергетика вынужденно снижает производство. Если бы у нас был экономический рост и рост потребления электроэнергии, эта ситуация вот так выпукло не проявилась бы еще какое-то время. Солнечная энергетика росла и явно не было бы заметно. Но вот на фоне этого падения она проявилась уж очень явно», – отметил Сергей Саливон.

Кроме олигархов, на «зеленой» энергетике зарабатывают иностранные инвесторы, и они также заинтересованы в сохранении высоких «зеленых» тарифов.

«Мы все понимаем, кто контролирует мощности «зеленой» энергетики – это наши олигархи общеукраинского и местного масштаба, это бывшие народные депутаты, министры – псевдоэлита. Наши западные «партнеры», как обычно, в плохом смысле этого слова, тоже здесь имеет свой интерес. Они в качестве инвесторов выступают, они выступают в качестве совладельцев.

Поэтому попытка в апреле заявить о том, что цены на выкуп «зеленой» энергии могут быть снижены, сразу натолкнулась на отповедь восьми послов – от Канады до Южной Кореи», – сказал эксперт.