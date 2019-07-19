Эксперт рассказал, насколько Америка боится Коломойского

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине сейчас нет сил, способных вести серьёзные переговоры с другими странами, так как президент страны Владимир Зеленский – всего лишь марионетка, а его хозяин олигарх Игорь Коломойский нерукопожатен.

Об этом в ходе круглого стола «Выбора на Украине» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто с Зеленским и его командой торговаться не будет, потому что никто никогда не торгуется с Жучкой, которая сидит у меня во дворе, а торгуются со мной. Зеленский сидит во дворе Игоря Коломойского, который сейчас находится в союзе с Ринатом Ахметовым, который привёл его к власти вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Арсен Аваков рискует вылететь из этого союза сразу после парламентских выборов, потому что действующий Кабмин сложит полномочия перед новой Радой, которая может его не переназначить. И тогда возникнет вопрос кто контролирует МВД, Нацгвардию и нацистские батальоны, то есть – у кого в руках окажется силовой ресурс. Разумеется, его, так или иначе, постарается подобрать Игорь Валерьевич», – отметил он.

Однако, по мнению Ростислава Ищенко, с Игорем Коломойским сейчас никто разговаривать не собирается, поэтому одиозный олигарх вынужден демонстрировать симпатию к России в надежде на то, что США испугаются возобновления дружеских отношений между Москвой и Киевом.

«По сути дела, все торги сейчас ведёт Коломойский, но у него очень сложная позиция – с ним никто не хочет разговаривать – ни США, ни Россия – никто. Потому что он барыга, а вокруг него сверхдержавы, которые с барыгами не разговаривают, иначе – барыга не поднимается до уровня сверхдержавы, а сверхдержава до уровня барыги опускается.

Коломойскому, чтобы с ним всё-таки говорили, надо продемонстрировать свою геополитическую значимость. Поэтому сейчас там Зеленский делает заявления, которые дают возможность подумать или предположить, что он готов договариваться с Россией. А уж как на эту тему высказывается Игорь Валерьевич – так просто хоть к сердцу прикладывай.

Так же, как в 2014 году он выделял по 10 тысяч за каждого убитого москля, то сейчас будет выделять по 10 тысяч за американца.

Это демонстративная игра, чтобы показать США, что Коломойский может развернуть украинский корабль в сторону России, тогда вам, ребята, будет плохо. Поэтому давайте, ребята, вы со мной договоритесь.

Попугать он их может, потому что американцы, понимая, что Россия с ним разговаривать не будет, всё равно будут сидеть и думать: «А вдруг», – резюмировал эксперт.