Эксперт рассказал о будущем «Силы Сибири-2» и говорливых монголах

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Газопровод «Сила Сибири -2», который по проекту должен перебрасывать российский газ с Ямала в Китай, никогда не будет построен.

Об этом в интервью РДВ ТВ заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего газопровод «Сила Сибири -2» останется нереализованным. Летом проскочило неосторожное заявление монгольских властей. Они сказали, что раньше 2028 года мы даже думать не будем о запуске «Силы Сибири – 2».

Это очень не понравилось российским и китайским коллегам, которые хотят сохранить неопределенность вокруг этого проекта. Это важно для рынка – сказать, что переговоры ведутся, мы что-то там делаем. Когда появляются такие резкие заявления транзитной страны, это говорит о том, что заявлять о реализации этого проекта преждевременно», – сказал Громов.

Он пояснил, что на самом деле стороны не договорились по цене. Кроме того, новый газопровод не вписывается в публичные обязательства Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Он прогнозирует, что Россия будет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа в год: 38 млрд – по «Силе Сибири» и 10 млрд – с Сахалина. При этом эксперт отметил, что цены на китайском маршруте не кардинально ниже европейских: 270 против 350 долларов за тысячу кубометров.