Эксперт рассказал о «фокусах» украинской власти с ценами на газ

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Привязка цены на газ в Украине к европейской биржевой цене значительно повысила стоимость газа для промышленности, а цену для населения правительство подгоняло под заранее известные цифры.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили о том, что надо устанавливать какие-то индикативы. И мы просто привязались к бирже, европейскому хабу. А биржевая цена всегда имеет спекулятивную составляющую. Вся Европа покупает газ по контракту. Свободные объемы нужны для балансировки, все остальное законтрактовано. А мы взяли вот эти биржевые цифры в качестве индикатива. В результате – цены для промышленности выше 500 долл. С населением – вообще парадоксальная ситуация потому что и хаба то немецкого у нас уже нет в новом постановлении принятом в октябре. Там цену нужно было подогнать под заранее известный результат – 8,5 тыс грн с налогами и транспортом: «возьмем средневзвешенную цену, по которой промышленность покупала летом у «Нефтегаза», умножим ее на понижающий коэффициент, получим результат для населения». А почему коэффициент – 0,69? Понятно, что это – политическое решение», – сказал он.

Ранее цена на газ для населения устанавливалась в рамках т.н. спецобязательств «Нефтегаза Украины», из-за чего цена на газ для населения была ниже цены на газ для промышленности. Власти отказались от такой схемы и скорректировали цены на газ для населения в рамках сотрудничества с МВФ. Повышение цен на газ было одним из требований МВФ для выделения Украине очередного транша кредита.