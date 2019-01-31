Эксперт рассказал о хороводах олигархата с администрацией Порошенко

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

На выборы президента Украины серьезное влияние будут оказывать украинские олигархи.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что там существует определенный договор, поэтому с администрацией президента некоторые ребята хороводы водят. Если там не участвует Ахметов, то есть шанс, что у него всё это «просядет». Возможно, борьба будет действительно реальная, а не деланная между Вилкулом и Бойко. Если Ахметов с донецкими, а также часть днепропетровских пойдут своим путем, есть шанс на то, что Бойко «просядет». Но мы ещё не видели борьбы между ними, поэтому есть вариант, что будут сбивать и Вилкула.

За этим стоит Новинский, Ахметов и ряд людей, которые понимают что-то в выборах и имеют влияние на предприятиях. Всё происходит очень нелинейно, раньше электорат не перетекал от одних к другим, сейчас всё по-другому, и нужно смотреть, какой из этого возникнет конфликт», – сказал социолог.