15.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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Эксперт рассказал о последствиях непризнания Верховной радой выборов в Белоруссии


Принятие Верховной радой Украины постановления о непризнании выборов в Белоруссии еще больше испортит политически отношения двух стран, но не повлияет на торговые отношения.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Решение парламента о непризнании выборов в Белоруссии было ожидаемо. По-другому быть не могло. На отношения двух стран это повлияет плохо. Получается, что мы не исполнили свои обязательства. Но то, как поступила Верховная рада, было прогнозируемо.

Впрочем, на экономических, торговых отношениях Украины и Белоруссии это не отразится, как не отразились заявления чиновников о приостановке дипломатических отношений в прошлом месяце.

Недавняя статистика Торгово-промышленной палаты свидетельствует о том, что все обязательства выполняются и украинской и белорусской стороной. На торгово-экономические отношения политика критически не повлияет», – заключил Павел Рудяков.

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