Эксперт рассказал о проблемах энергобезопасности РФ

Елена Острякова .  
19.04.2023 18:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Энергетика


Проблема энергобезопасности в области электроэнергетики перед Россией не стоит.

Об этом на Международном энергетическом форуме России заявил руководитель дирекции АО «Системный оператор единой энергетической системы» Денис Пилениекс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблема энергобезопасности в области электроэнергетики перед Россией не стоит. Об этом на Международном энергетическом...

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«С точки зрения глобальной энергобезопасности лично я не вижу серьезных рисков того, что будут какие-то реальные проблемы. Да, у нас есть определенные последствия в виде газовых турбин, но они так или иначе будут разрешены в ближайшие годы путем реализации программы импортозамещения. А в целом энергосистема сбалансирована и даже избыточна», – сказал Пилениекс.

Основной проблемой системы он назвал старение мощностей, две трети которых были созданы во времена СССР. С 2008 года удалось ввести 25 гигаватт современной генерации, однако основная нагрузка все равно падает на старые эффективные советские блоки. Проблему их замены предстоит решить в ближайшие 15 лет.

«При этом мы продолжаем расти. Мы росли все эти годы, мы не останавливались в пандемию, на нас практически не повлияли санкции, и будем продолжать расти. В ближайшие 6 лет, по нашим прогнозам, средний прирост по энергии будет 1,8%, а по мощности – 1,5%. Во многих регионах мы ежегодно бьем исторические максимумы за всю историю наблюдений. 163,5 гигаватта – такого мы еще не видели. 10 января мы этот максимум перекрыли», – сказал Пилениекс.

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