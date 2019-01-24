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24.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Эксперт рассказал о «спойлерах» для Порошенко

На данный момент уже наблюдается ряд нарушений законодательства в рамках избирательной кампании, и это только начало всех проблем предвыборной гонки на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что большинство кандидатов нарушают закон об избирательной кампании и ряд других законов. В связи с этим, эти выборы будут одни из наиболее грязных. Для этого есть очень важные предпосылки, одна из важнейших – это минимальный рейтинг Порошенко», – сказал эксперт.

Он отметил, что эта избирательная кампания побьет рекорды с точки зрения зарегистрированных кандидатов.

«Как мы уже видим, по тем лицам, которых регистрирует ЦИК, основная часть – это «спойлеры» для Порошенко, и некоторые из них будут задействованы в рамках критики основного конкурента – Тимошенко», – пояснил Денисов.

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