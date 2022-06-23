Эксперт рассказал о судьбе Киева после денацификации Украины

Обещаниями украинского руководства после капитуляции не прославлять больше Бандеру и Шухевича – денацификация Украины не ограничится.

Об этом в интервью агентству «БелТа» заявил журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денацификация – это не просто, как, например, Зеленский заключил перемирие, сказал: мы больше не будем прославлять Бандеру и Шухевича. На самом деле, денацификация подразумевает искоренение всего того, что было сделано на протяжении даже не последних 8 лет. К сожалению, на Украине, я был свидетель лично – десятки лет выстраивается государство, воспитывается общество в ненависти, в первую очередь, к России, его изначально затачивают.

Когда вам рассказывают сказку, что вы будете в Европе получать хорошие зарплаты, вы европейцы, обратите внимание, ни одного шага для того, чтобы в Европу это общество попало, никто не делал. Более того, удерживали у власти скотов, подонков, которые готовили Украину только к одному – к схватке», – отметил Подоляка.