Эксперт рассказал о судьбе Киева после денацификации Украины
Обещаниями украинского руководства после капитуляции не прославлять больше Бандеру и Шухевича – денацификация Украины не ограничится.
Об этом в интервью агентству «БелТа» заявил журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Денацификация – это не просто, как, например, Зеленский заключил перемирие, сказал: мы больше не будем прославлять Бандеру и Шухевича. На самом деле, денацификация подразумевает искоренение всего того, что было сделано на протяжении даже не последних 8 лет. К сожалению, на Украине, я был свидетель лично – десятки лет выстраивается государство, воспитывается общество в ненависти, в первую очередь, к России, его изначально затачивают.
Когда вам рассказывают сказку, что вы будете в Европе получать хорошие зарплаты, вы европейцы, обратите внимание, ни одного шага для того, чтобы в Европу это общество попало, никто не делал. Более того, удерживали у власти скотов, подонков, которые готовили Украину только к одному – к схватке», – отметил Подоляка.
По его словам, после денацификации последует развал Украины, после которого Киев потеряет статус столицы.
«Постепенно Киев теряет свой политический вес, и по итогу развала Украины как государства он станет такого же уровня городом-миллионником, как тот же Харьков. Понятно, что, потеряв статус столицы, оттуда отхлынет огромное количество населения.
Много людей там было, потому что это была столица страны, соответственно, люди туда стремились. После войны восстанавливать его в виде столицы никто не будет, если решится ситуация именно таким образом, а я думаю именно таким образом она и решится», – отметил журналист.
Спасибо!
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