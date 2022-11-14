Эксперт рассказал о водоснабжении Крыма после отхода на левый берег Днепра

14.11.2022  19:49 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Дефицит питьевого водоснабжения Крыму не грозит, минимум, год.

Водохранилища заполнены на 70-80%, а впереди главный сезон выпадения осадков и пополнения источников, сообщил в эфире Радио Крым эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит питьевого водоснабжения Крыму не грозит, минимум, год. Водохранилища заполнены на 70-80%, а впереди...

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«Говорить на сегодняшний день о том, что у нас возникнут проблемы с водообеспечением в 2023 году, не приходится. Высокая степень наполнения водохранилищ говорит о том, что испытывать дефицит воды в следующем году мы не будем», – отметил эксперт.

Он добавил, что следующую засуху в Крыму следует ожидать через 3-4 года. И за этот срок нужно построить три дополнительных водохранилища, решения по которым принято для преодоления вододефицита в регионе: одно в верховьях реки Бельбек, одно под Симферополем на реке Салгир и одно для водообеспечения Алушты на сбросе из водопада Джур-Джур.

«При строительстве новых водохранилищ нужно учитывать, что у нас есть водообильные годы, когда приток в несколько раз превышает средний многолетний показатель. Нужно экономить эту воду и перераспределять её на следующие засушливые периоды, когда притоки воды значительно меньше средне-многолетних. На сегодняшний день большинство водохранилищ у нас рассчитаны на средний многолетний показатель», – пояснил эксперт и добавил, что за этот год главные водохранилища Симферополя сбросили по одному полному объему, что в совокупности равно 80 миллионам кубов воды.

Эту воду можно было аккумулировать в чаше Межгорного водохранилища, рассчитанного на 50 миллионов кубов воды. Но оно пустует уже девятый год, поскольку чаша водоема за время простоя деформировалась и нуждается в ремонте. Это предусмотрено планом преодоления вододефицита и должно завершиться в 2024 году.

«Его однозначно нужно включать в хозяйственную деятельность, – считает Копачевский. – Межгорное водохранилище, которое в настоящий момент требует серьёзной реконструкции, это центральный узел, который сможет снабжать ресурсом Симферополь, Севастополь, Сакский регион и Евпаторию».

Напомним, на поиск новых и реконструкцию старых источников водоснабжения было предусмотрено 50 миллиардов рублей, включая ремонт Межгорного водохранилища.

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