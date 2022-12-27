Эксперт рассказал о возможности ядерного удара РФ по Польше

27.12.2022  18:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия имеет право нанести удары по Польше в случае, если с ее территории будут атакованы работающие по Украине российские самолеты или непосредственно территория РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет право нанести удары по Польше в случае, если с ее территории будут...

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Перед этим, по мнению Сивкова, должны быть нанесены упреждающие удары по линии соприкосновения.

«Если с территории Польши начинают действовать зенитные ракетные комплексы по нашим ракетам, эти комплексы становятся законной целью для России. Если с территории Польши действуют истребители и атакуют наши самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины, эти аэродромы, откуда они действуют, становятся законной целью. Это не агрессия против НАТО, это действия Польши.

Но если же Польша решается атаковать территорию Калининградской области или территорию Белоруссии, которая нашим союзником является, и с которой мы образовали Союзное государство, и силами, которые там расположены, остановить польское наступление не представляется возможным, тогда становится законным и обоснованным ядерный удар по территории Польши.

Причем, в этом случае, я считаю, целесообразна сначала демонстрация решимости – нанести удар с требованием вывести войска польские по шапке полюса. Если это не помогает, то тогда удар по польским войскам и по тем объектам на территории Польши, ядерный удар (по объектам), которые являются ключевыми в управлении этими польскими войсками. То есть, по Варшаве, где находится Генштаб Польши и руководство Польши, и по другим городам польским, где находятся объекты управления войсками», – заявил Сивков.

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