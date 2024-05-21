Эксперт рассказал о юридических основаниях признания водной блокады Крыма геноцидом

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Водную блокаду Крыма можно юридически признать геноцидом, если следствие докажет умысел уничтожения жителей полуострова через отказ Киева от транспортировки днепровской воды в Северо-Крымский канал.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель комиссии Общественной палаты РК по мониторингу и экспертизе нормативных правовых актов Юрий Штурцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, это возможно. Я как юрист, не как член общественной оплаты, в целом могу в некоторой степени предположить такое дальнейшее развитие событий. Но дело в том, что это вопрос уголовного права, и здесь вопрос именно соответствующих субъектов, следователей, наделённых государственными полномочиями – квалифицировать соответствующие действия с учётом имеющиеся практики. Отчасти, это возможно. Но должен быть здесь установлен умысел на наступление последствий в виде уничтожения определённого народа или населения в этом контексте. Если такой умысел будет установлен, значит, безусловно это можно квалифицировать», – считает он.

Сейчас Верховный суда Крыма рассматривает иск Общественной палаты РК о признании прав крымчан на денежную компенсацию от Украины за водную блокаду. На последнем заседании были представлены дополнительные материалы, которые доказывают факт нанесения ущерба крымчанам в связи с перекрытием Северо-Крымского канала – данные МинЖКХ, предприятия «Вода Крыма», Минэкологии.

«Этого не отрицает сама Украина, что прекратилось поступление до 80% пресной воды в Крым, и тот период засухи, который мы пережили, и сам водный дефицит был обусловлен тем, что обычные граждане, не сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а граждане, физические лица лишились воды. Я сам, как житель Симферополя, свидетельствую о введении графика подачи воды, и такие ограничения были. Отрицать этот факт просто безосновательно», – подчеркнул Штурцев.