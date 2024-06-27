Эксперт рассказал об изменении турпотока в Крым и раскритиковал экс-министра по туризму

Любовь Смирнова.  
27.06.2024 20:43
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Туризм, Украина


Количество аннулированных бронирований на отдых в Крыму после атаки на Севастополь не превысит 10%. Идут отказы от отелей на Западном побережье и в дорогом сегменте Южного берега Крыма.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

Количество аннулированных бронирований на отдых в Крыму после атаки на Севастополь не превысит 10%....

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«Видим рост аннуляции и видим снижение количества бронирования.  Аннуляции, в основном, региональные – это Западное побережье, и более дорогой отдых на ЮБК.

В количественных показателях можем сделать сравнение со стандартным предыдущим периодом – аннуляции выросли в 8-10 раз. Что касается общего объёма продаж, то сейчас ещё сложно говорить. Может быть, это будет несущественно, в пределах 10% будет аннулировано от общего количества бронирований», – отметил эксперт.

По его оценке, прошлогодняя реакция рынка на атаку Крымского моста была намного существеннее.

«Я думаю, что тут разные ситуации с мостом. Понятно, что нынешний инцидент произошёл локально, и на общую логистику влияния не оказывает. И есть случаи, когда люди просто меняют локацию и уезжают из западных регионов в восточные, не прерывая отдыха. У кого есть реальная альтернатива, они меняют своё настроение и планы. А там, где мы сработали по уникальным ценовым приложениям, там динамика не столь сильная», – указал Пылов.

Он добавил, что изначально информационная кампания отдыха в Крыму в этом году формировала неверное представление о возможностях курорта.

«Этот упрёк я бы сделал нашему бывшему министру курортов (Вадим Волченко (на фото) – ред.).

Статистика, которую анонсировало Минкурортов, это собственно, не статистика. Это какие-то выборочные, больше носящие рекламный характер данные. Но точно знаем, что она не соответствует действительности. Она просто носила рекламный характер: что у нас всё супер, что у нас всё в росте, плюс 40% бронирования – это фантазия. Даже если в рекламных целях – это необдуманное решение. Потому что безопасность гарантировать никто не может, и это нужно чётко понимать», – подчеркнул эксперт.

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