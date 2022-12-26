Эксперт рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Сармат»

Межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», которые в скором времени поступят на боевое дежурство, еще 15-20 лет не будут иметь мировых аналогов. Кроме того, существующие системы ПВО не способны сбить «Сармат». Более того, эта ракета может атаковать территорию США не только с Северного полюса, но и с Южного, чего не делает ни одна ракета в мире.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ракеты «Сармат» уникальнейшие, в мире пока никто ничего подобного не создаёт, и по оценкам наших специалистов еще 15-20 лет точно никто ракет с близкими характеристиками сделать не сможет, – подчеркнул Кнутов. – В чем особенность ракеты «Сармат» – дальность действия 18 тысяч км, может забрасывать до десятка ядерных боеголовок с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Есть такое понятие «автобус» – автобус везёт пассажиров, а здесь в роли пассажиров выступают ядерные боеголовки индивидуального наведения. Каждая может наводиться на свою цель с высочайшей точностью. Кроме того, «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоков «Авангард», а каждый «Авангард» также может быть оснащен ядерной боевой частью».

Эксперт отметил, что эта ракета «Сармат» очень быстро проходит разгонный участок – с момента выхода из шахты до выхода в ближний космос. Скорость прохождения этого участка в разы быстрее, чем у предыдущей ракеты «Сатана». Тем самым, шансов перехватить ее на разгонном участке практически не остается.

«Чтобы сбить старые ракеты «Тополь», американцы совершенствовали своё ПРО, и сейчас требуются три ракеты системы «Иджис», чтобы сбить одну ракету «Тополь». Чтобы сбить одну ракету «Ярс», нужно примерно 50 ракет, и это уже нереально. А если мы говорим о ракетах «Сармат», то её уничтожить практически нечем, – подчеркнул Кнутов. – Более того, ракета может атаковать территорию Соединённых Штатов Америки не только с Северного полюса, но и с Южного, чего не делает ни одна ракета в мире. На территории США у границ с Южной Америкой нет не только противоракетной обороны, но даже противовоздушной обороны нет».

Эксперт добавил, что гиперзвуковой комплекс «Авангард» не может засечь ни один локатор в мире. Только спутники системы предупреждения ракетного нападения, которые американцы еще должны создать и вывести на орбиту, на что уйдет несколько лет.

«Разработать ракеты-перехватчики пока не представляется возможным, поэтому мы говорим – 15-20 лет «Сармат» будут незаменимыми, – указал Кнутов. – Важнейшее преимущество, когда подходит срок списания, их не обязательно распиливать или подрывать. На ракету крепится разгонный блок, гражданский космический спутник, и их можно использовать в гражданских целях. Ракета получается двойного назначения, хотя она решает военные задачи».

Напомним, на заседании расширенной коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

«Там есть некоторое движение вправо, но это не меняет наших планов. Все будет реализовано. В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс», – отметил глава государства.