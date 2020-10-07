Эксперт рассказал, почему Голландия с нетерпением ждёт достройки «Северного потока – 2»

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Приостановка строительства «Северного потока-2» является проблемой, прежде всего, таких европейских стран, как Германия и Голландия, потому что эти страны чрезвычайно нуждаются в новых поставках газа.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил главный редактор портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ Германии одновременно от угольных и атомных электростанций и нынешние проблемы вокруг завершения проекта «Северного потока-2» – это проблемы не России, а может стать проблемой Германии. И это может стать проблемой Голландии, у которой заканчивается Гронинген (Гронингенское месторождение газа – прим. ред.), и которой надо перестраивать свою газовую систему на приём газа из Норвегии и из России.

А газ из Норвегии и из России принципиально другой по своему химическому составу, у него значительно более высокая теплотворная способность. Есть уже пункты в Голландии, где в состав российского и норвежского газа подмешивают азот, и так далее. Ремонтируется крупнейшее датское месторождение.

То есть газ, реально нужен. Политики играют в свои игры, а европейские энергетики не понимают происходящего», – сказал Марцинкевич.