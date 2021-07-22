22.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Общество, Политика, Россия, русофобия, Русская Весна, СССР
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Эксперт рассказал, почему Россия признала независимость бывших республик СССР

Россия пошла на серьёзный компромисс, признав границы, самостоятельность и государственность фактически незаконных постсоветских республик,...

Россия пошла на серьёзный компромисс, признав границы, самостоятельность и государственность фактически незаконных постсоветских республик, поэтому от этих новых государств требуется ответный шаг.

Об этом в эфире донецкого телеканала «Первый республиканский» заявил российский историк и политолог, кандидат педагогических наук Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сказал, что все новые независимые государства, постсоветские республики – это незаконно отторгнутые от России территории. Ни одна из них не появилась на законном основании.

Но Россия в новых границах их признала. И Путин сказал, что Москва будет исходить из факта признания этих границ. Но при этом он сказал, что мы не позволим, чтобы эти территории были использованы во вред безопасности России. И против русского населения на этих территориях. Всё ясно и чётко.

Мы признаём эти границы, хоть они и были нарезаны незаконно. Это наш шаг в сторону. А ваш шаг – не позволять превращать эти территории, отрезанные от России, в плацдармы против России, и не устраивать гонения на русское население на этих оторванных территориях. По-моему, очень компромиссное и всех устраивающее решение», – сказал он.



Также Игорь Шишкин подчеркнул, что за два десятилетия правления Владимира Путина стало понятно, что президент России «пустыми разговорами» не занимается.

«Это позиция, которая сформулирована ясно и чётко. Как раньше говорили «доктрина Трумэна», и прочее, так и эта статья и другие работы – отражение доктрины Путина.

Это не пустые слова, это будет реализовываться. Другой вопрос – как и в какие сроки», – резюмировал эксперт.

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