Эксперт рассказал, почему выкинули Богдана, и кого оставят в правительстве

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Причина отставки Андрея Богдана заключается в неэффективности, которую он продемонстрировал на посту главы Офиса президента Украины.

Об этом в беседе на канале InterVizor заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Причина его отстранения состоит в системном усилении Ермака, который организовал саммит в Париже, во всяком случае, приложил очень много усилий к его организации, который преуспел в деле обмена удерживаемыми лицами, в деле договоренности и разведения сил и так далее и тому подобное.

А у Богдана на внутриполитическом направлении были сплошные провалы – во фракции раздрай, с фракцией он договориться не может, хотя он лично курировал эти вопросы. Мы помним, что собирали депутатов, Богдан там выступал, и делал им внушение – ничего не помогает, количество голосов «слуг народа» за законопроекты падает постоянно. Он показал свою неэффективность.

Кроме того, я вижу в этом тенденцию на концентрацию власти в руках так называемой «группы квартальцев», то есть, лично верных Владимиру Зеленскому людей в ущерб группе Коломойского», – отметил он.

Политолог считает, что в ближайшее время отставка не грозит ряду министров, в том числе премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

«Есть несколько министров которые, скорее всего, сохранят свои посты. Я считаю, что сохранит пост до осени Гончарук – просто чтобы не ломать вот эту вот встроенную схему с так называемым планом действий правительства, программа действий и так далее.

И плюс потому, что он на крючке. Также Милованов, скорее всего, сохранит – потому что на нем два закона, которые важны для МВФ – закон о земле и Трудовой кодекс. Это такие законопроекты, которые лоббируют интересы транснационального финансового капитала.

И третье – это Маркарова, потому что она во-первых, непосредственный переговорщик с МВФ, понятный для фонда, а во-вторых, она курирует пирамиду ОВГЗ, которая позволяет международным финансовым спекулянтам обогащаться и зарабатывать на наших ценных бумагах», – заключил Даниил Богатырев.