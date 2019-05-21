Эксперт рассказал, сколько ещё Зеленский будет водить за нос электорат

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вплоть до парламентских выборов риторика избранного президента Украины Владимира Зеленского будет построена таким образом, чтобы каждый избиратель мог трактовать его обещания по-своему.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил нардеп Александр Вилкул, представляющий осколок «Оппозиционного блока», ориентирующийся на олигарха Рината Ахметова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне понравилось выступление Зеленского в части того, что он говорил о том, что направит все усилия на достижение мира, это хорошо. Но надо понимать, что политика – это всё-таки искусство возможного, и для того, чтобы быстро достичь результата, достичь мира, необходимо выходить на прямые переговоры с Россией, нет другого выхода.

В то же время, встречаясь с американской делегацией, он публично под камеры призвал к ужесточению санкций против России. Невозможно левой рукой говорить про мир, а это только выход на прямые переговоры, а правой делать вот это. То есть, много противоречивых заявлений», – заявил нардеп.

При этом его собеседник, нардеп-тимошенковец Сергей Власенко, комментируя инаугурационную речь Зеленского, выразил сожаление, что не услышал некоторых важных для себя вещей.

«Он говорил о коррупции в армии, про мародёрство, но он не сказал о необратимости наказания для тех, кто осуществлял эту коррупцию в армии и это мародёрство. В конце речи он призвал Верховную Раду проголосовать за снятие с должностей руководителя СБУ, генпрокурора и министра обороны (я искренне рад, что он публично сказал про прокурора, потому что были слухи, что есть договорённости, что очевидно непрофессиональный прокурор Луценко сохранится), но я не услышал о кандидатах на эти должности…Он говорил очень широкими, очень часто общими фразами, скорее, такими агитационными лозунгами», – рассказал Власенко.

Однако Вилкул легко объяснил тактику новоизбранного президента.

«Мне кажется, что до парламентских выборов он постарается не говорить ничего конкретного для того, чтобы в эту рамку каждый мог себе нарисовать то, что ему нравится. Кто против НАТО, нарисовал, что против НАТО, кто за НАТО, нарисовал, что за. И так далее», – отметил оппоблоковец.