22.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Эксперт рассказал, в какой Раде окажется партия Вакарчука

Партия «Голос» Святослава Вакарчука является карманной партией бывшего президента Украины Петра Порошенко и она не имеет шансов преодолеть 5%-ный барьер на внеочередных парламентских выборах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил старший партнер АК «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Петра Алексеевича уже появилась одна карманная партия. Партия очередного поющего шоумена с непонятным, вернее, очень ярким списком – партия «Голос».

Она вроде пытается пройти в парламент, но мы прекрасно понимаем, что у них есть шансы пройти во львовскую облраду, а в парламент – не думаю», – сказал он.

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