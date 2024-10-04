Эксперт рассказал, зачем РФ строит завод СПГ в Белоруссии

Малотоннажный СПГ завод будет построен в Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Спутник» сообщил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь совершенно ясна цель. СПГ будет предназначаться для того, что производится на БелАЗе. У этих больших карьерных грузовиков есть огромная проблема, если в карьере работает десяток таких машин на дизельном топливе, там не очень хорошо дышится. Не секрет, для кого готовится БелАЗ.

Здесь такая межгосударственная кооперация, которая видна невооруженным глазом. Россия помогает с СПГ, СПГ требуется для БелАЗов, БелАЗы нужны России. Круг замкнулся», – сказал Марцинкевич.