Эксперт рассказал, зачем РФ строит завод СПГ в Белоруссии

Елена Острякова.  
04.10.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт


Малотоннажный СПГ завод будет построен в Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Спутник» сообщил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Малотоннажный СПГ завод будет построен в Белоруссии. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщил...

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«Здесь совершенно ясна цель. СПГ будет предназначаться для того, что производится на БелАЗе. У этих больших карьерных грузовиков есть огромная проблема, если в карьере работает десяток таких машин на дизельном топливе, там не очень хорошо дышится. Не секрет, для кого готовится БелАЗ.

Здесь такая межгосударственная кооперация, которая видна невооруженным глазом. Россия помогает с СПГ, СПГ требуется для БелАЗов, БелАЗы нужны России. Круг замкнулся», – сказал Марцинкевич.

Мощность завода будет 33 тыс тонн СПГ в год. Он будет построен под Минском в белорусско-китайской свободной экономической зоне.

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