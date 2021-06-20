Эксперт развенчал фейк об «утечке мозгов» из России

20.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Ряд крупных российских СМИ распространил фейковую и манипулятивную новость о том, что количество учёных, уезжающих из РФ, за последние годы якобы выросло в пять раз.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, как некоторое время назад по российским СМИ распространилась новость, будто количество уезжающих из России учёных за прошедшие семь лет выросло в пять раз – с 14 тыс. человек в 2012 году до почти 70 тыс. человек в 2019 году.

Эту новость сразу подхватили ряд крупных российских СМИ, таких как «Коммерсантъ» и «ТАСС». Они, ссылаясь на слова главного ученого секретаря Российской академии наук (РАН) Николая Долгушкина, начали наперебой рассказывать о том, как РФ «стремительно теряет умы».

«Как отметил Николай Долгушкин, сейчас Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число ученых. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество снизилось с 992 тыс. до 348 тыс., то есть на 65%» – писал «Коммерсантъ».

Олег Матвейчев сообщил, что насчитал всего порядка 160 российских СМИ, распространивших эту новость. А некоторые информационные агентства даже задали вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, после чего использовали его ответ для высмеивания и критики российского руководства.

«Я когда увидел эту новость, сразу же задумался о простой вещи. У нас в России 85 субъектов федерации. Получается, это почти по тысяче учёных выезжает из каждого субъекта федерации, в том числе из города Черкесска или Кызыла. Или из Москвы и Новосибирска должно выезжать по 5-10 тысяч учёных ежегодно. Это чушь», – сказал Матвейчев.

Небольшое расследование показало, что на самом деле 62 тысячи человек с высшим образованием покинули Россию в 2019 году. Именно их, людей, формально имеющих высшее образование, Николай Долгушкин и ряд оппозиционных СМИ называют «учёными».

Более того, оказалось, что из этих 62 тысяч человек 55 тысяч уехали не на Запад – в США или Канаду – а на Украину, в Казахстан и Узбекистан. Это были всего лишь приехавшие на учёбу в Россию уроженцы и жители постсоветских государств, которые после завершения учёбы вернулись на родину.

Олег Матвейчев подчеркнул, что настоящих учёных (докторов и кандидатов наук), эмигрировавших на Запад, в 2012 году было 74 человека, а в 2019 году – 26 человек.

«То есть, за последние годы утечка учёных сократилась в три раза. А новость, которую прочитали россияне в топах Яндекса, была другая – что это количество увеличилось в пять раз, да ещё и семьдесят тысяч человек. Вы видите, что творится, как извращают факты, и как это всё тиражируется, преподносится, да ещё и добивается «контрольным в голову» – дескать, Кремль даже не интересуется. И всё это с подачи какого-то Долгушкина, который как-то затесался в РАН секретарём, и ляпнул такую ерунду. Ляпнул, наверное, чтобы давали деньги – дескать, РАН занимается учёными, оставляем тут учёных. В реальности же даже те 26 человек, которые уехали, а я часто встречался с такими, это тоже не высококвалифицированные учёные. Настоящие учёные, как правило, не только имеют хорошие мозги, но и нравственные люди, и патриоты. Настоящие гении работают в России. А те, которые уехали, и там будут больше за рублём бегать, нежели думать о серьёзных научных проблемах», – резюмировал политолог.