Эксперт развенчал мифы о мощи турецкой армии

22.10.2021 13:43 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Несмотря на рост военных расходов, Турция не смога войти в по этому показателю в число 15 ведущих стран, а ее военная техника не пользуется особым спросом на мировых рынках.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доктор политических наук Александр Фролов.

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По его словам, «с турецкой военной мощью возникают проблемы».

«Турция не входит в число 15 ведущих государств по такому показателю, как военные расходы, несмотря на то что начиная с 2008 года она их постоянно наращивала, выйдя за пределы обозначенных НАТО 2%. Ее военная техника хотя и достаточно современная, но пользуется ограниченным спросом на мировом рынке вооружений. По этому показателю Турция занимает место в середине второй десятки государств. Хотя за последние годы она увеличила военный экспорт до 1,5–1,7 млрд долл. Эти цифры скорее говорят об отсутствии у нее союзников вне натовской сферы и в тех регионах, на которые она желала бы распространить свое влияние», – пишет автор в «Независимой газете»..

Он также отмечает, что способности Турции закупать передовые боевые системы у других государств также не особенно впечатляют.

«По этому показателю она занимает лишь 11-е место в мире, приобретя за последние пять лет вооружений на сумму свыше 3,5 млрд долл. Это меньше, чем у таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Ирак или Алжир», – .резюмирует Флоров.