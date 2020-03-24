Эксперт: Рейтинг Зеленского приговорён – остались лишь нюансы

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине, скорее всего, плохо отразится на популярности ныне действующего президента Владимира Зеленского, вопрос – насколько и как быстро.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Безусловно, ситуация с эпидемией повлияет на рейтинг Зеленского, и трудно ожидать, что она повлияет позитивно. Вопрос – обвалит ли она рейтинг критически или произойдет снижение на какие-то пункты, что позволит Зеленскому сохранить лидирующее положение с точки зрения уровня поддержки.

До эпидемии рейтинг Зеленского снижался по сравнению с тем, что было еще 2-3 месяца назад, но он все равно оставался лидером с заметным преимуществом. В конце февраля-начале марта его рейтинг был на уровне 44-47%, а Юрия Бойко, который был на втором месте – 15%.

То есть, к тому времени Зеленский потерял 15-20% по сравнению с тем, что у него было, но он все равно оставался лидером с заметным преимуществом.

Сегодня появились прогнозы специалистов (вирусологов и эпидемиологов) о том, что в начале апреля по целому ряду причин и обстоятельств в Украине может быть всплеск числа диагностированных случаев (не заболеваний).

Соответственно, если это произойдет, то в течение апреля-начала мая будет происходить подход к пиковым показателям. Если эти прогнозы оправдаются, то рейтинг Зеленского пошатнется.

Продолжится то снижение, которое уже проходило. Вопрос, еще раз повторю, лишь в том, обрушиться ли он обвально (к этому есть предпосылки) или продолжит снижаться плавно.

При этом на фоне снижения рейтинга самого Зеленского не видно тенденций усиления рейтинговых показателей кого-то другого», – отметил эксперт.