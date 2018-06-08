08.06.2018, Москва, Владимир Гладков
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Политика, Россия, США

Эксперт: Россия больше не нуждается в «Большой восьмёрке»


России не стоит «покупаться» на предложение Дональда Трампа о возвращении в «Большую восьмёрку»,  – Москве следует развивать сотрудничество с Китаем.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил политолог Геворг Мирзоян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В G8, по сути, возвращаться не очень выгодно. Это совсем другой мир. Мы сейчас как раз заняты тем, что развиваем отношения с развивающимся миром, там, где нас никто не прессует, где нас никто не учит жизни, и лидер этого развивающегося мира – как раз товарищ Си. Более того, нам сейчас есть, что с ним обсудить, и не только в плане экономики, хотя это тоже очень важно, так как наши экономические отношения находятся на довольно низком уровне», – уверен эксперт.

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