Эксперт: Россия могла бы «закопать» Запад с его санкциями, но наши олигархи – овощи

Антироссийские санкции играют против западных рынков и ведут к росту стоимости сырья.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ты че?» заявил публицист Евгений Гильбо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы, когда придумывали эти санкции, они нарисовали что-то странное. Они решили, что можно отказаться от тех 25% рынка, которые занимала Россия в Западной Европе. Отказаться от них действительно можно, но эти объемы надо чем-то заместить. Европейцы стали изыскивать с других рынков нефть и газ, нашли и потихонечку замещать стали. Единственная проблема в том, что на тех рынках, откуда они берут нефть и газ, образуется дефицит, который приводит к росту цен на всех рынках непропорционально дефициту… У американцев была надежда, что на эти рынки придет русская нефть. А поскольку европейцы ее не покупают, русские будут контрабандой по дешевке, со скидками продавать на другие рынки и собьют этим цену. Но россиянские олигархи не оправдали надежд своих заокеанских хозяев и не смогли быстро переориентировать товарные потоки. Частично переориентировали, сколько могли. И флота своего танкерного в общем нет в достаточном количестве. А фрахт чужих судов стал дорогой и маловыгоден. В общем, не умеют быстро решать такие вопросы в России. Пройдет полтора года в лучшем случае прежде, чем Россия сможет заместить дефицит на тех рынках. А пока дефицит будет, и цены будут расти», – сказал Гильбо.

Он прогнозирует рост цен на нефть в 3-4 раза. Публицист считает, что Россия могла бы использовать западные санкции к своей выгоде.

«На интересы западных партнеров играет то, что в РФ олигархи – это очень специфические люди. Они отобраны по принципу рептильности – неспособности вести экономическую войну. Они не знают, что это такое. В экономической войне есть понятие ставки. Ты совершаешь действие, которое в моменте приносит тебе убыток, но в перспективе сулят огромную прибыль. В России к таким решениям люди совершенно не готовы. Сейчас нужно отказаться от доходов в моменте, остановить весь нефтегазовый экспорт и в дальнейшем воспользоваться возникшей ситуацией неустранимого дефицита, обрушения энергетических рынков. И дальше к тебе сами придут. И ты ведешь переговоры с сильной позиции, навязывая свои условия. К сожалению, в России вести экономические войны не умеют и оказываются в позиции ведомого, даже с учетом того, что с той стороны экономическая война ведется сейчас крайне рискованными способами. Те, кто действуют так авантюрно, могут надеяться выиграть только при полном непротиводействии с противоположной стороны. Сейчас мы это видим. Если бы была какая-то встречная игра, то вся эта авантюра просто полетела бы, а европейцы были бы вынуждены согласиться на менее выгодные условия, чем были раньше», – заключил Гильбо.