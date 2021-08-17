Эксперт РСМД: «При вторжении в СНГ по талибам будет нанесен удар»

17.08.2021, Москва

В связи с победой талибов в Афганистане России следует укреплять южные рубежи и быть готовой дать отпор на границе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

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Он отмечает, что после бегства США -в Афганистане устанавливается шариатский режим.

«Официально талибы ограничиваются территорией Афганистана, но по методам они не сильно отличаются от других известных нам радикалов, практикуя отрубание конечностей за кражу, а за другие преступления — виселицу или расстрел. Такая модель ислама (и всего государственного устройства нового Афганистана) представляет опасность для соседей и может стать привлекательной для мусульман в соседних странах Средней Азии, недовольных коррупцией или авторитаризмом местных властей», – предупреждает Гасанов.

По его словам, России в этой ситуации следует усиливать контроль и укреплять блокпосты на границах со Средней Азией, поскольку под видом беженцев из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан могут запросто проникнуть боевики террористических организаций.

«А в глобальном же плане нам надо работать над наращиванием нашего присутствия в регионе, привлечением Туркмении и Узбекистана в состав ОДКБ, чтобы вместе создавать общий контур безопасности. Наконец, нужны четкие сигналы в Кабул, что экспорт радикальной идеологии и поддержка исламистов в Средней Азии будет жестко караться», – говорит эксперт.

Издание поинтересовалось, не придется ли России вводить войска в Афганистан.

Политолог считает: если российская разведка установит, что талибы действительно поддерживают боевиков-исламистов в Средней Азии, то, естественно, нужно будет реагировать.

«Конечно, как и в случае с Сирией, потребуется просьба самих республик, мы не можем думать об их безопасности больше, чем они сами. Если из Афганистана экстремисты будут пытаться вторгнуться на территорию СНГ, мы должны будем дать отпор на границе. А прямое вторжение, как в 1979 году, — весьма опасная затея. Возможны авиаудары по базам террористов, но только совместно со странами Средней Азии, в общей коалиции, чтобы это не выглядело так, будто «Россия бомбит мусульман», – резюмировал Гасанов.