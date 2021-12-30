Эксперт РСМД: Украина больше не выступает полноценным субъектом переговоров

30.12.2021  14:38 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Для Украины вопрос о реинтеграции ЛДНР становится все более призрачным, как и евроатлантические перспективы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, давая оценку положению дел на Украине.

Для Украины вопрос о реинтеграции ЛДНР становится все более призрачным, как и евроатлантические перспективы....

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«На внешней арене отношения с западными партнерами также далеки от безоблачных. Несмотря на общее сохранение поддержки со стороны коллективного Запада, и прежде всего Британии и США, Украина в условиях трудного переговорного процесса, идущего между Россией и Западом, не выступает полноценным субъектом переговоров. Западные партнеры стремятся держать украинские власти на коротком поводке», – пишет эксперт в «Независимой газете»..

По его словам, сложившаяся ситуация накладывается на общую тенденцию невыполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний о мире в Донбассе, которые он давал в 2019 году.

«Тогда, даже несмотря на народную поддержку, в обстановке давления внешних партнеров, собственных радикалов и отсутствия опыта президенту не хватило политической воли. Теперь же гипотетический референдум, о котором периодически заходит речь, скорее является отражением стремления властей снять с себя ответственность и прикрыться решением общества, используя его для сохранения своих полномочий, особенно перед риском активности радикалов. Вопрос о реинтеграции Донбасса становится все более призрачным, как и перспективы полноценной интеграции Украины в ЕС и НАТО», – резюмирует Гущин.

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