Эксперт считает, что отправить Саакашвили в тюрьму помогли украинские спецслужбы

29.10.2021 12:10 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отправленный в тюрьму экс-президент Грузии, нелегально проникший в страну с Украины, не сумел заручиться массовой поддержкой жителей страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

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«Возвращение и арест Саакашвили, скорее всего, не изменит расклад политических сил в стране, но радикализирует оппозицию. Именно такова и была цель его приезда: он знал, что его арестуют, но рассчитывал таким образом усилить свое влияние среди сторонников. Конечно, он ожидал, что защищать его выйдут сотни тысяч людей. Этого пока не случилось», – говорит Гвритишвили..

По его мнению, второй целью Саакашвили было активизировать в свою поддержку Запад, где у него достаточно сильные позиции в Европарламенте, Госдепартаменте США и среди конгрессменов-демократов.

«На их поддержку он рассчитывает. Он ожидал, что его выпустят под давлением Запада. Как видим, этого пока не происходит», – добавил эксперт.

Он предполагает, что арест Саакашвили мог быть совместной операцией спецслужб Грузии и Украины.

«Вы обратили внимание на заявление премьер-министра Гарибашвили, который поблагодарил украинские власти за содействие в поимке Саакашвили? Из этого можно сделать вывод, что на уровне спецслужб работали и знали о его приезде. Его надо было посадить, поэтому его ни в коем случае не выпустят. Он будет сидеть свои 6 лет, если ему не добавят срок по другим статьям. Если его все же выпустят, это будет означать конец правящей партии», – резюмировал Гвритишвили.