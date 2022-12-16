Эксперт: Сербская армия может освободить север Косово

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Война в Косово неизбежна. Сербская армия может освободить север захваченной сепаратистами провинции с преимущественно славянским населением. Однако пойти дальше на земли, заселенные албанцами, не позволят «миротворческие» силы НАТО.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как ее (войны, – ред.) может не быть? Она может и дальше оттягиваться. Она оттягивается уже 20 с лишним лет. Она может оттягиваться еще год, два, 10. Но, рано или поздно, она будет. Ее не может не быть. Никак невозможно решить эту ситуацию без применения грубой физической силы», – сказал Бондарев.

При этом он полагает, что столкновения сербской армии с силами НАТО, дислоцированных в Косово, удастся избежать.

«Война с НАТО не нужна ни Сербии, ни НАТО. Если сербы не перейдут реку Ибар, которая отделяет север Косово, я не думаю, что KFOR на них полезет. Может быть, на север Косово он и пойдет, но воевать с сербами не будет. Они будут с грозным видом ходить, бряцать оружием, но столкновений будут пытаться избегать. Насильно выдворить сербов оттуда они пытаться не будут. А вот если сербы пойдут за Ибар, может начаться черт знает что», – сказал Бондарев.

Столкновение Сербии и Косово произойдет только в том случае, если в крае прольется кровь, полагает эксперт.

«Если албанцы там физически кого-то уничтожат, а им большого ума для этого не надо. Если жизни человеческие полетят, Белграду не останется ничего другого, как вводить в Ибарски Колашин сербский контингент. Пока там кровь не прольется, Белград этого делать не будет», – сказал Бондарев.

Он дает большие шансы на успех сербской военной операции на севере Косово.

«Моя точка зрения состоит в том, что Сербия может и должна вернуть себе север Косово, а что касается собственно Косово и Метохии, здесь у сербов шансы очень небольшие. Я знаю многих сербов, в том числе, людей молодых, которые искренне верят в то, что можно сохранить Косово в составе Сербии, как-то переудить албанцев и внушить им, что они хотят оставаться в составе Сербии, а не в независимом Косово», – сказал Бондарев.