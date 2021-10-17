Эксперт: сказки Парижа о борьбе с терроризмом раздражают французов

17.10.2021 13:18 (Мск), Москва, Федор Иванов

Редакция военного телеграм-канала «Рыбарь» отмечает , что во Франции с раздражением относятся к заверениям Елисейского дворца о том, что Париж «борется с терроризмом» в Мали.

Французские вооруженные силы постепенно выводятся из Мали, при этом президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении операции «Бархан», которая была начата в далеком 2014 году с формальной целью покончить с терроризмом и вернуть мир в страну.

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За это время активность исламистов в Мали только выросла, а французские военные и контингент ООН настолько скомпрометировали себя некомпетентностью и преступлениями, что и правительство, и граждане с облегчением провожают несостоявшихся защитников и с энтузиазмом ждут бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые уже начали прибывать в страну и развернули обучение местной армии.

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел сделать успехи во внешней политике главным доводом в пользу своего переизбрания, однако теперь французы уходят с позором, и к тому же, теряют людей. Недавно в Мали погиб очередной французский военный.

Каждая потеря бьёт по имиджу Парижа, а сказки про необходимость борьбы с терроризмом и помощь Бамако из Елисейского дворца всё больше раздражают французский электорат, – заключает российский эксперт.