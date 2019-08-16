Эксперт: «Слуга народа» – это зеленый коктейль непонятного химического состава

16.08.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский получил большую, но плохо контролируемую фракцию.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема для Зеленского – это управляемость своей фракцией. Каким образом она будет встроена и насколько надежным инструментом – фракция (а это главный инструмент сегодня у президента) будет проводником его политической воли.

Это очень такая неоднородная, мягко говоря, структура. Некоторые считают, что самая большая группа – это условно 95 квартал плюс случайные люди.

Они относительное большинство составляют. Но, тем не менее, есть группы и Пинчука и Коломойского и региональные элиты, взявшие франшизы на продвижение своих людей через списки и мажоритарные округа под флагом «Слуги народа».

В результате мы получили коктейль зеленого цвета но непонятного пока химического состава.

И сессия будет выступать в роли реакции по разложению этого состава. Или, наоборот, он проявит стойкость», – рассуждает Джангиров.