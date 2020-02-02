Эксперт сообщил о секретной цели визита Помпео в Киев

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Одной из целей визита госсекретаря США Майкла Помпео в Киев мог стать вопрос компромата на конкурентов Дональда Трампа, который украинская сторона могла бы вбросить в СМИ накануне американских президентских выборов.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Андрей Золотарев.

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«Возможно, одна из неафишируемых причин визита Помпео – то, что Трампу надо как-то выпутываться из украинского вопроса в контексте предвыборной кампании. Украинский фактор становится для американских политиков фатальным, что было доказано Хиллари Клинтон, для которой украинская помощь оказалась «медвежьей услугой». И сейчас краеугольным камнем в истории с импичментом Трампа стало его давление на Зеленского с тем, чтобы он дал ход следствию по Байдену. Возможно, связанные с этим вопросы обсуждались во время визита Помпео», – сказал эксперт.

Он полагает, что интерес к Украине после президентских выборов в США может значительно снизиться.

«В целом, на фоне тех проблем, что мы видим сегодня в Украине, этот визит ничего не добавит и не убавит. Каких-то кардинальных изменений он не принесет. Возможно, после президентских выборов в США для Украины наступит не лучшее время с точки зрения поддержки со стороны США, ее может ждать незавидная участь превратиться в токсичного партнера, от которого можно ожидать только неприятностей», – отметил Золотарев.