Эксперт: «Соучастники «Крымской платформы» изображают потерю памяти»

24.08.2021 08:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемая «Крымская платформа», которая вчера состоялась в Киеве, стала ярким примером политики двойных стандартов, которые применяет Запад.

Об этом в своем блоге заявил экономист и политолог Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, образованные люди собрались, но может это киевский воздух, пропитанный духом майдана отшибает память? Нерушимость границ? Забыли сколько границ было перекроено в Европе после 1975 года? Югославия, Чехословакия, ГДР и ФРГ, СССР – где все эти страны с «нерушимостью границ». А, где было международное право, когда вырвали сердце из Сербии – Косово и Метохию? Права человека? Как об этом Зеленский и сообщники могут вообще заикаться после семи лет жестких репрессий против какого-либо инакомыслия на территории Украины? И разве были такие права у крымских татар в Крыму до 2014 года, какие они имеют теперь?», – отмечает эксперт.

«Все соучастники «Крымской платформы» дружно изображают потерю памяти и делают вид, что в 2014 году совершенно ничего не произошло! Как будто история развивалась абсолютно спокойно, не было государственного вооруженного переворота с десятками смертей, не было потом сожженных заживо в Одессе и Мариуполе – только потому, что они были не согласны с государственным переворотом. Возвращение Крыма в состав государства, где он находился веками, в отличие от новейшей истории – он был в составе всего лишь Украины 60 лет, переданный незаконно Хрущевым – это следствие государственного переворота 2014 года», – пишет Дудчак.