Эксперт сравнил украинскую ГТС с НЛО

17.10.2022  14:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

В Европе ждут, что Россия с 1 ноября перестанет поставлять газ через украинскую газотранспотную систему (ГТС).

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе ждут, что Россия с 1 ноября перестанет поставлять газ через украинскую газотранспотную...

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«Они к 1 ноября ждут прекращения поставок по украинской ГТС. Я не знаю, почему. Они все время занимаются прогнозированием полного прекращения поставок, начиная с весны. Почему 1 ноября, никто аргументов не приводит. Какие-то ощущения и предчувствия. Но если с 1 ноября газ и по украинской ГТС перестанет подаваться, то проблемы следующей зимы встают в полный рост», – отметил Алабужин.

Он считает парадоксальной ситуацию, что газ продолжает поставляться по самому рискованному направлению.

«Уж столько было прогнозов за эти 8 лет, что обязательно кто-то куда-то попадет или что-то подорвет. Но пока в самом опасном месте, где военные действия, где летают крылатые ракеты и самолеты, там как раз физическая труба находится в нормальном состоянии. Это интересное явление.

Почему европейцы ждут прекращения поставок? Там есть несколько конфликтов между «Нафтогазом» и «Газпромом». По одному из них «Газпром» даже делал заявления, что они могут санкции наложить. Я думаю, все стороны очень следят за тем, чтобы не попасть случайно по какой-то компрессорной станции или физически повредить эту систему газопроводов», – считает эксперт.

Он сравнил украинскую ГТС с НЛО.

«Украинская ГТС – это НЛО. Зачем нам она на фоне гуманитарной катастрофы, которая происходит в Донбассе. У меня слов не хватает. Наша реакция мне кажется очень-очень слабенькой», – сказал Алабужин.

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