Эксперт: Старая Европа накажет Польшу и Литву мигрантами из Белоруссии

Западная Европа откажется принимать мигрантов, которым удастся прорваться через границу Белоруссии с Польшей и Литвой, предоставив этим странам самими разбираться с ними.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это больше наказание Польши и Литвы. У них сейчас действительно противоречие с Еврокомиссией, и были противоречия еще в 2015 году, когда миграция поощрялась. Я помню, как немецкие политики говорили, что миграция – это замечательно, это новые, здоровые трудовые ресурсы, это увеличение потребления, это стимуляция экономики. Но сейчас они почему-то замолчали. Почему наказание Польши будет с двух сторон – когда поощрялась миграция в ЕС, были т.н. миграционные квоты. Каждая страна должна была разместить у себя определенное количество мигрантов. Польша, Венгрия и страны Прибалтики наотрез отказались это делать. Поэтому сейчас, вот, нате вам – мигранты на вашу территорию, и мы вам вряд ли будем помогать с этим кризисом. Приблизительно так будет старая Европа вести себя по отношению к Польше, Литве в этом кризисе», – резюмировал Всеволод Степанюк.