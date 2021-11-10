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10.11.2021 21:27
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Литва, миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
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Эксперт: Старая Европа накажет Польшу и Литву мигрантами из Белоруссии

Западная Европа откажется принимать мигрантов, которым удастся прорваться через границу Белоруссии с Польшей и...

Западная Европа откажется принимать мигрантов, которым удастся прорваться через границу Белоруссии с Польшей и Литвой, предоставив этим странам самими разбираться с ними.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это больше наказание Польши и Литвы. У них сейчас действительно противоречие с Еврокомиссией, и были противоречия еще в 2015 году, когда миграция поощрялась.

Я помню, как немецкие политики говорили, что миграция – это замечательно, это новые, здоровые трудовые ресурсы, это увеличение потребления, это стимуляция экономики. Но сейчас они почему-то замолчали.

Почему наказание Польши будет с двух сторон – когда поощрялась миграция в ЕС, были т.н. миграционные квоты. Каждая страна должна была разместить у себя определенное количество мигрантов.

Польша, Венгрия и страны Прибалтики наотрез отказались это делать. Поэтому сейчас, вот, нате вам – мигранты на вашу территорию, и мы вам вряд ли будем помогать с этим кризисом. Приблизительно так будет старая Европа вести себя по отношению к Польше, Литве в этом кризисе», – резюмировал Всеволод Степанюк.

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